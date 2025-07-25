Основное юрлицо Microsoft в России подало заявление о банкротстве
30 мая стало известно о планах «Майкрософт рус» подать на банкротство. Тогда компания уведомила заинтересованных лиц о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы.
Весной 2022 г. на фоне начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России Microsoft начала сокращать бизнес в стране. «Майкрософт рус» в течение того же года уволила практически всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.
В сентябре 2024 г. Microsoft ограничила доступ к некоторым подпискам в России. Такое решение было принято в связи с санкциями США.