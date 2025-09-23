Минцифры поддержало антимонопольное дело против оператора связи из группы ПИК
Минцифры России выступило в поддержку антимонопольного дела, возбужденного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в отношении структур девелопера ПИК – оператора связи «Ловител» и аффилированных управляющих компаний (УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство назвало это дело важным прецедентом, способным положительно повлиять на соблюдение законодательства в сфере телекоммуникаций.
Антимонопольное дело касается ограничений доступа других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Минцифры напомнило, что еще в апреле 2024 г. вступил в силу закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Несмотря на это, в ряде случаев управляющие компании продолжают препятствовать конкуренции.
Министерство продолжает получать жалобы от граждан и операторов связи, для чего был создан специальный сервис на «Госуслугах». По результатам анализа правоприменительной практики может быть принято решение о внесении изменений в законодательство, включая введение административной ответственности для УК, игнорирующих закон.
23 сентября ФАС возбудила дело в отношении группы лиц девелопера ПИК. По версии ведомства, входящие в группу оператор связи «Ловител» и УК ограничивали доступ других интернет-провайдеров к инфраструктуре в жилых комплексах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По мнению ФАС, такие действия ущемляют интересы жильцов и могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа в интернет. В случае установления нарушения организациям грозят административные штрафы по КоАП РФ, уточнили в службе.