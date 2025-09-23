Минцифры поддержало антимонопольное дело против оператора связи из группы ПИК

Антимонопольное дело касается ограничений доступа других интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Минцифры напомнило, что еще в апреле 2024 г. вступил в силу закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Несмотря на это, в ряде случаев управляющие компании продолжают препятствовать конкуренции.