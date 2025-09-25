Intel предложила Apple стать инвестором компании

18 сентября Intel объявила, что Nvidia инвестирует $5 млрд в компанию в рамках партнерства для совместной разработки новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных. Уточнялось, что Nvidia купит акции Intel по цене $23,28 за бумагу. В рамках партнерства Intel разработает специализированные чипы для их последующей интеграции в платформы искусственного интеллекта Nvidia и чипы для ПК.