Intel предложила Apple стать инвестором компании

Ведомости

Американский производитель Intel обратился к Apple с предложением о сотрудничестве и инвестициях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, переговоры находятся на ранней стадии. Intel также ведет переговоры о возможных инвестициях с другими компаниями.

Агентство считает маловероятным, что Apple вернется к использованию чипов Intel в своих устройствах. Apple долгое время использовала процессоры производителя в своих компьютерах, но в 2020 г. стала переходить на микросхемы собственного производства.

18 сентября Intel объявила, что Nvidia инвестирует $5 млрд в компанию в рамках партнерства для совместной разработки новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных. Уточнялось, что Nvidia купит акции Intel по цене $23,28 за бумагу. В рамках партнерства Intel разработает специализированные чипы для их последующей интеграции в платформы искусственного интеллекта Nvidia и чипы для ПК.

По данным Reuters, в результате партнерства Nvidia станет одним из крупнейших акционеров Intel и будет владеть 4% или более акций компании после выпуска новых акций для завершения сделки.

