OpenAI завершила внедрение родительского контроля в ChatGPT

3 сентября CNN писал о планах OpenAI внедрить в ChatGPT родительский контроль с искусственным интеллектом. Тогда в OpenAI уточнили, что в дальнейшем компания планирует изучать и совершенствовать подход к безопасности бота под руководством экспертов, чтобы сделать ChatGPT «максимально полезным». OpenAI также заявила, что чат-бот будет перенаправлять разговоры с признаками «острого стресса» на одну из своих моделей, которая, по словам компании, более последовательно следует рекомендациям по безопасности.