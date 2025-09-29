Газета
Главная / Технологии /

OpenAI завершила внедрение родительского контроля в ChatGPT

OpenAI завершила внедрение родительского контроля в ChatGPT. Решение о нововведении было принято после судебного иска родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, предоставленную помощником. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Как пишет агентство, система контроля позволит связывать учетные записи родителей и их детей. В сообщении OpenAI отмечается, что родительский контроль можно активировать при условии, если одна сторона отправит необходимое приглашение, а другая примет его.

Нововведение позволит родителям уменьшить доступ к конфиденциальному контенту, осуществлять контроль за тем, запоминает ли ChatGPT историю чата, а также решать, можно ли использовать беседы для обучения моделей OpenAI. Кроме того, родители смогут устанавливать «тихие часы», которые будут блокировать доступ к чат-боту в определенное время, отключать голосовой режим, а также создание и редактирование изображений.

При этом родителям не предусматривается доступ к стенограммам чата ребенка. Отмечается, что в случаях если система и эксперты обнаружат признаки угрозы, родителям направят уведомления, содержащие информацию, необходимую для обеспечения безопасности несовершеннолетнего.

В сообщении OpenAI также говорится, что сейчас компания занимается разработкой системы прогнозирования возраста. Предполагается, что она будет определять, достиг ли пользователь совершеннолетия, чтобы автоматически применять настройки, соответствующие возрасту.

3 сентября CNN писал о планах OpenAI внедрить в ChatGPT родительский контроль с искусственным интеллектом. Тогда в OpenAI уточнили, что в дальнейшем компания планирует изучать и совершенствовать подход к безопасности бота под руководством экспертов, чтобы сделать ChatGPT «максимально полезным». OpenAI также заявила, что чат-бот будет перенаправлять разговоры с признаками «острого стресса» на одну из своих моделей, которая, по словам компании, более последовательно следует рекомендациям по безопасности.