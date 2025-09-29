Правительство обновило критерии отбора проектов импортозамещения в сфере ИТ
Правительство России обновило критерии отбора третьей волны особо значимых проектов индустриальных центров компетенций в рамках программы импортозамещения в сфере информационных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.
Как заявил вице-премьер-руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», приоритет будет отдан разработкам, обладающим наибольшим потенциалом тиражирования, платформенным решениям для промышленных предприятий, а также проектам с использованием искусственного интеллекта.
На поддержку третьей волны отобранных ИТ-проектов планируется направить 8,3 млрд руб. Прием заявок открыт до 26 октября.
26 сентября «Ведомости» писали, что Минфин РФ планирует повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15%.
Отдельно отмечается, что текущая льготная ставка 7,6% сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 г. эта величина составляет 2,759 млн руб. в год, показатель ежегодно индексируется. По сведениям источника, знакомого с обсуждением, рассматривался также вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода.