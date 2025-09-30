Газета
Главная / Технологии /

OpenAI запустит аналог TikTok для сгенерированных ИИ роликов

Ведомости

OpenAI запустит отдельное приложение для просмотра сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) видеороликов на базе Sora 2, сообщило Wired. Приложение будет очень похоже на TikTok, но загружать туда свои видео будет невозможно.

В приложении можно будет создавать видеоклипы продолжительностью до 10 секунд, используя модель ИИ от OpenAI, и выгружать их в открытый доступ. Подтвердив свою личность, пользователь также сможет использовать свою фотографию для генерации в видео. Другим будет доступно его изображение для использования в своих клипах. Каждый раз пользователи будут получать уведомления, когда их фотографии будут использованы другими.

OpenAI запустила приложение для внутреннего использования уже на прошлой неделе. Компания делает ставку, что Sora 2 позволит людям взаимодействовать с видео, сгенерированными ИИ, таким образом, что это кардинально изменит их восприятие технологии так же, как ChatGPT помог пользователям раскрыть потенциал текста от ИИ.

Wired пишет, что сам TikTok недавно ввел запрет на контент, сгенерированный ИИ. В компании объяснили, что такие видео вводят в заблуждение и наносят вред отдельным лицам.

29 сентября Reuters сообщило, что OpenAI завершила внедрение родительского контроля в ChatGPT. Решение о нововведении было принято после судебного иска родителей подростка, который покончил с собой, используя информацию, предоставленную помощником.

