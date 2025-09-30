OpenAI запустит аналог TikTok для сгенерированных ИИ роликов

В приложении можно будет создавать видеоклипы продолжительностью до 10 секунд, используя модель ИИ от OpenAI, и выгружать их в открытый доступ. Подтвердив свою личность, пользователь также сможет использовать свою фотографию для генерации в видео. Другим будет доступно его изображение для использования в своих клипах. Каждый раз пользователи будут получать уведомления, когда их фотографии будут использованы другими.