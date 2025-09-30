Газета
Медведев рассказал, что не пользуется ИИ в своем Telegram

Ведомости

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что он использует нейросети, но не для написания постов в Telegram-канале, потому что искусственный интеллект «на такое не способен».

«Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен», – сказал политик на «Дне ИИ» в «Сколково».

По словам Медведева, он обращается к нескольким видам генеративного ИИ для подготовки материалов. Зампред Совбеза отметил, что отечественные разработки в этой области «весьма качественны». При этом политик напомнил, что российские модели могут работать и «так себе», и «выше всяких похвал». Он рассказал, что иногда ИИ передает ему такую информацию, которую он не ожидал.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в кулуарах выставки «Иннопром» выразил уверенность в том, что ИИ не способен выполнять обязанности министра. Не стоит забывать, что ИИ – это, по сути, программа, созданная человеком, отметил он. При этом Григоренко подчеркнул, что ИИ имеет большие перспективы использования в госуправлении.