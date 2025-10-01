Альтман предупредил о риске «случайного захвата мира» искусственным интеллектом

Он отметил, что люди все сильнее зависят от искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ станет еще умнее и начнет давать советы, которым люди будут следовать почти безоговорочно. Затем ИИ станет настолько продвинутым, что его рекомендации будут казаться непонятными, но при этом окажутся верными. В итоге у людей останется два выбора: следовать советам ИИ или проиграть в конкурентной борьбе.