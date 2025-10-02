«Яндекс» подал заявку на патент своего товарного знака в фиолетовом цвете

В начале мая 2025 г. «Яндекс» подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», Neurosupport, «Яндекс Нейросаппорт» и Yandex Neurosupport. «Ведомости» писали, что бренды регистрируются по 13 классам МКТУ – в их числе программное обеспечение (ПО), услуги по обработке данных и консультации в сфере ИИ.