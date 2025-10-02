Газета
Главная / Технологии /

«Яндекс» подал заявку на патент своего товарного знака в фиолетовом цвете

Ведомости

Компания «Яндекс» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака, представляющего собой фиолетовый цвет. Данный оттенок совпадает с цветом логотипа голосового помощника «Алиса», пишет ТАСС.

Согласно данным базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявка на регистрацию цветового товарного знака «Фиолетовый» (Pantone 2097С) была подана 30 сентября 2025 г.

Регистрация знака запрашивается по трем классам международной классификации товаров и услуг МКТУ. «Яндекс» намерен использовать его в таких категориях, как портативные колонки, медиаплееры, программное обеспечение искусственного интеллекта, доступ к базам данных и облачные технологии.

В начале мая 2025 г. «Яндекс» подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», Neurosupport, «Яндекс Нейросаппорт» и Yandex Neurosupport. «Ведомости» писали, что бренды регистрируются по 13 классам МКТУ – в их числе программное обеспечение (ПО), услуги по обработке данных и консультации в сфере ИИ.

