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«Яндекс» запустит генерацию ИИ-подсказок для операторов контакт-центров

Эксперты считают, что у компании есть все компетенции для этого, но на рынке уже активно работают конкуренты
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В начале мая 2025 г. «Яндекс» подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», Neurosupport, «Яндекс Нейросаппорт» и Yandex Neurosupport, следует из базы данных Роспатента. Из документов следует, что бренды регистрируются по 13 классам МКТУ – среди них программное обеспечение (ПО), услуги по обработке данных и консультации в сфере ИИ.

Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что подразделение Yandex B2B Tech действительно запускает одноименный продукт. Yandex Neurosupport – сервис генерации умных подсказок для операторов контакт-центра на базе облегченных моделей семейства YandexGPT, дообученных на инструкциях для операторов более чем 50 сервисов «Яндекса». Сервис, по словам собеседника «Ведомостей», анализирует запрос клиента, находит релевантный ответ в базе знаний и предлагает оператору подсказку. Такой инструмент может быть полезен банкам, ритейлу, телекому и другим компаниям с большим объемом обращений в контакт-центры, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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