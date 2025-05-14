«Яндекс» запустит генерацию ИИ-подсказок для операторов контакт-центров

«Яндекс» запустит генерацию ИИ-подсказок для операторов контакт-центровЭксперты считают, что у компании есть все компетенции для этого, но на рынке уже активно работают конкуренты
В начале мая 2025 г. «Яндекс» подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков «Нейросаппорт», Neurosupport, «Яндекс Нейросаппорт» и Yandex Neurosupport, следует из базы данных Роспатента. Из документов следует, что бренды регистрируются по 13 классам МКТУ – среди них программное обеспечение (ПО), услуги по обработке данных и консультации в сфере ИИ.
Представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что подразделение Yandex B2B Tech действительно запускает одноименный продукт. Yandex Neurosupport – сервис генерации умных подсказок для операторов контакт-центра на базе облегченных моделей семейства YandexGPT, дообученных на инструкциях для операторов более чем 50 сервисов «Яндекса». Сервис, по словам собеседника «Ведомостей», анализирует запрос клиента, находит релевантный ответ в базе знаний и предлагает оператору подсказку. Такой инструмент может быть полезен банкам, ритейлу, телекому и другим компаниям с большим объемом обращений в контакт-центры, добавляет он.