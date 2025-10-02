OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В августе Financial Times со ссылкой на источники писала, что OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. Издание отметило, что когда OpenAI привлекла финансирование в $40 млрд, ее основной инвестор, SoftBank, оценивал ее стоимость в $300 млрд.