Технологии

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

Ведомости

Американская компания-разработчик ChatGPT OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам. Ее стоимость теперь оценивается в $500 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Возможность реализовать свои бумаги получили сотрудники компании, владевшие ими более двух лет. Всего было продано акций на $6,6 млрд. Собеседник телеканала уточнил, что покупателем бумаг стал консорциум инвесторов, в который вошли Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

Ранее самой дорогой компанией считалась SpaceX, оценка стоимости которой составляла $456 млрд.

В августе Financial Times со ссылкой на источники писала, что OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. Издание отметило, что когда OpenAI привлекла финансирование в $40 млрд, ее основной инвестор, SoftBank, оценивал ее стоимость в $300 млрд.

