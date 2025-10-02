OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
Американская компания-разработчик ChatGPT OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам. Ее стоимость теперь оценивается в $500 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Возможность реализовать свои бумаги получили сотрудники компании, владевшие ими более двух лет. Всего было продано акций на $6,6 млрд. Собеседник телеканала уточнил, что покупателем бумаг стал консорциум инвесторов, в который вошли Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.
Ранее самой дорогой компанией считалась SpaceX, оценка стоимости которой составляла $456 млрд.
В августе Financial Times со ссылкой на источники писала, что OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. Издание отметило, что когда OpenAI привлекла финансирование в $40 млрд, ее основной инвестор, SoftBank, оценивал ее стоимость в $300 млрд.