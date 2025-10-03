Заключение форвардов может добавить баллы отечественной электронике
Минпромторг прорабатывает поправки, которые позволят компаниям учитывать форвардные контракты при подтверждении локализации продукции. Такая мера обсуждается для поощрения производителей, уже выпускающих электронику по долгосрочным договорам, сообщили «Ведомостям» источники в отрасли.
По данным собеседников, вопрос находится на межведомственном обсуждении, однако механизм реализации пока не определен.
Гендиректор ComNews Group Леонид Коник отметил, что форвардный контракт предполагает уверенность заказчика в том, что процессор, графическая карта или иной чип начнет производиться в России к оговоренному сроку. Независимый аналитик Алексей Бойко напомнил, что в отрасли уже есть успешные примеры таких договоров.
Так, в июне 2025 г. производитель базовых станций «Иртея» подписал трехлетний контракт с «Микроном» (входит в ГК «Элемент») на поставку 10 типов микросхем для базовых станций на сумму 400 млн руб. Ранее «Микрон» заключил соглашения о долгосрочных поставках с компаниями «Искра технологии» и «Сател».
Согласно постановлению правительства №719, определяющему правила признания продукции отечественной, локализация рассчитывается по балльной системе, зависящей от доли российских комплектующих и выполняемых в РФ техпроцессов. Новая инициатива позволит учитывать форвардные контракты как дополнительные баллы при включении в реестр Минпромторга, даже если реальные поставки еще не начались.