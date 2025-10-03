Заключение форвардов может добавить баллы отечественной электронике

Гендиректор ComNews Group Леонид Коник отметил, что форвардный контракт предполагает уверенность заказчика в том, что процессор, графическая карта или иной чип начнет производиться в России к оговоренному сроку. Независимый аналитик Алексей Бойко напомнил, что в отрасли уже есть успешные примеры таких договоров.