Блогеров обязали передавать права от Telegram-канала боту Роскомнадзора
Теперь после регистрации Telegram-канала блогеры должны запустить бот Роскомнадзора и дать ему права администратора. Только так можно подтвердить Telegram владение регистрируемым каналом, говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что после подачи заявления на регистрацию через портал «Госуслуги» блогеры должны запустить из своего аккаунта в Telegram специальный бот. После его запуска полученный на «Госуслугах» номер регистрации сверяется с введенным в бот.
«Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», – подчеркнули в ведомстве.
В Роскомнадзоре добавили, что если этот шаг будет пропущен, то заявление вернется с формальным признаком отказа и в таком случае придется снова пройти процедуру регистрации.
Согласно данным Роскомнадзора, предоставленным по запросу «Ведомостей», с января по июнь 2025 г. рекламодатели потратили на продвижение в Telegram-каналах блогеров 6,7 млрд руб., что на 54% больше год к году.