Роскомнадзор разъяснил порядок подключения бота для Telegram-каналов
Блогерам в Telegram-каналах нужно дать боту Роскомнадзора только права на «изменение профиля канала» и «добавление подписчиков». При этом забирать права у владельцев или удалять ресурс он не сможет, сообщили в ведомстве.
Представители Роскомнадзора подчеркнули, что такие функции необходимы боту для получения каналом отметки «А+», а также для фиксации количественных показателей аудитории (свыше 10 000 пользователей). Процедуру должны пройти не только новые каналы, но и уже существующие. Владелец должен в этом случае указать номер заявления, который появился у него при регистрации на «Госуслугах».
Бот принадлежит соцсети Telegram, отметила пресс-служба ведомства. Его создали «в целях исполнения российского законодательства» и запустили еще апреле 2025 г. Через него зарегистрировались уже свыше 3000 каналов, по данным РКН.
3 октября в Роскомнадзоре сообщили, что блогерам после подачи заявления на регистрацию через портал «Госуслуги» необходимо запускать из своего аккаунта в Telegram специальный бот. После его запуска полученный на «Госуслугах» номер регистрации сверяется с введенным в бот.