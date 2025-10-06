В России началось строительство первой теплицы для бананов
В России построят первую теплицу по выращиванию бананов, рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром». По ее словам, на территории России можно вырастить все что угодно.
«У нас тренд по бананам пошел как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», – отметила Лут (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнула, что недавно в ведомство обратился селекционер, который занимается различными растениями. Он попросил найти саженцы красного киви, которое никогда не росло в России. Так, заявила Лут, сейчас в стране можно взрастить все.
В ноябре 2024 г. Лут говорила, что в России изучается вопрос о выращивании бананов внутри страны по примеру Казахстана. Она рассказала, что тогда эквадорский банан стоил дешевле, но, поскольку «все меняется», необходима работа с технологиями по выращиванию этого продукта внутри РФ.