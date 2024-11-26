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В Минсельхозе задумались над выращиванием бананов по примеру Казахстана

Ведомости

В России изучается вопрос о выращивании бананов внутри страны по примеру Казахстана. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане – Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем», – заявила она.

Министр отметила, что сейчас эквадорский банан стоит дешевле, но поскольку «все меняется», необходима работа с технологиями по выращиванию этого продукта внутри РФ.

В конце октября «РИА Новости» со ссылкой на данные Эквадора писало, что Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из этой страны до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. В среднем Россия покупала 958 000 т бананов. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. импорт бананов в этом году стал меньше на 20%.

В начале февраля Россельхознадзор был обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора – в товарах пяти экспортеров была выявлена многоядная муха-горбатка, поэтому служба обращалась к эквадорским властям с просьбой проверить местных поставщиков. Фитосанитарные проблемы были выявлены после подтверждения 30 января президентом Эквадора Даниэлем Нобоа решения передать США старые вооружения советских образцов. 11 января посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что РФ будет расценивать отправку вооружения в США как недружественный шаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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