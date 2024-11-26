В Минсельхозе задумались над выращиванием бананов по примеру Казахстана

В конце октября «РИА Новости» со ссылкой на данные Эквадора писало, что Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из этой страны до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. В среднем Россия покупала 958 000 т бананов. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. импорт бананов в этом году стал меньше на 20%.