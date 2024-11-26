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Число акционных товаров в магазинах снизилось до многолетнего минимума

Сильнее всего этот тренд проявляется при продаже продуктов
Денис Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в III квартале 2024 г., снизившись на 8,9 п. п. в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре «Нильсен» (есть у «Ведомостей»). Отмечается, что это самое значительное снижение за последние годы.

Представитель компании добавил, что это также самый низкий квартальный показатель «как минимум с 2020 г.». Подсчет ведется в денежном выражении. Абсолютных цифр в «Нильсен» традиционно не приводят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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