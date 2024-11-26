Число акционных товаров в магазинах снизилось до многолетнего минимума

Число акционных товаров в магазинах снизилось до многолетнего минимумаСильнее всего этот тренд проявляется при продаже продуктов
Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в III квартале 2024 г., снизившись на 8,9 п. п. в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре «Нильсен» (есть у «Ведомостей»). Отмечается, что это самое значительное снижение за последние годы.
Представитель компании добавил, что это также самый низкий квартальный показатель «как минимум с 2020 г.». Подсчет ведется в денежном выражении. Абсолютных цифр в «Нильсен» традиционно не приводят.
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