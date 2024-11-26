Число акционных товаров в магазинах снизилось до многолетнего минимума

Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в III квартале 2024 г., снизившись на 8,9 п. п. в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре «Нильсен» (есть у «Ведомостей»). Отмечается, что это самое значительное снижение за последние годы.