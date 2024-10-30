В России ввоз бананов из Эквадора сократился до минимума с 2012 года
Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из Эквадора до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные латиноамериканской страны.
В среднем Россия покупала 958 000 т бананов. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. импорт бананов в этом году стал меньше на 20%.
За последние пять лет Россия занимает от пятой части до четверти всего экспорта бананов в Эквадоре. На втором месте – США, а на третьем – Нидерланды.
В начале февраля Россельхознадзор был обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора, поэтому служба обращалась к эквадорским властям с просьбой проверить местных экспортеров
В феврале Россельхознадзор дал право пяти компаниям из Эквадора – Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA – поставлять бананы в Россию под гарантии контрольных ведомств Кито.