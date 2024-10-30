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В России ввоз бананов из Эквадора сократился до минимума с 2012 года

Ведомости

Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из Эквадора до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные латиноамериканской страны.

В среднем Россия покупала 958 000 т бананов. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. импорт бананов в этом году стал меньше на 20%.

За последние пять лет Россия занимает от пятой части до четверти всего экспорта бананов в Эквадоре. На втором месте – США, а на третьем – Нидерланды.

В начале февраля Россельхознадзор был обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора, поэтому служба обращалась к эквадорским властям с просьбой проверить местных экспортеров

В феврале Россельхознадзор дал право пяти компаниям из Эквадора – Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA – поставлять бананы в Россию под гарантии контрольных ведомств Кито.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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