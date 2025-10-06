AMD заключила сделку с OpenAI о развертывании инфраструктуры ИИ
Компания-разработчик ChatGPT OpenAI может получить 10% акций производителя чипов Advanced Micro Devices (AMD) в рамках соглашения, заключенного между компаниями. Об этом сообщается на сайте OpenAI.
Согласно сделке, компании будут использовать графические процессоры AMD на протяжении нескольких лет. Производитель чипов предоставил OpenAI право на приобретение до 160 млн акций, которые будут распределяться по мере достижения контрольных показателей.
Для их достижения необходимо, чтобы цена акций AMD продолжала расти, в частности для разблокировки последнего пакета бумаг их цена должна вырасти до $600. В результате OpenAI может получить около 10% акций AMD.
«Ожидается, что наше партнерство с OpenAI принесет AMD десятки миллиардов долларов дохода и ускорит развитие инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI», – подчеркнул финансовый директор AMD Жан Ху.
На фоне новости о сделке с OpenAI акции AMD на предварительных торгах биржи NASDAQ выросли на 27,75% и достигли $210,37 за бумагу по состоянию на 16:55 мск.
2 октября OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам. Ее стоимость оценивается в $500 млрд. Всего было продано акций на $6,6 млрд. До этого самой дорогой компанией считалась SpaceX, оценка стоимости которой составляла $456 млрд.