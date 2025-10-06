AMD заключила сделку с OpenAI о развертывании инфраструктуры ИИ

2 октября OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире после завершения сделки по вторичной продаже акций инвесторам. Ее стоимость оценивается в $500 млрд. Всего было продано акций на $6,6 млрд. До этого самой дорогой компанией считалась SpaceX, оценка стоимости которой составляла $456 млрд.