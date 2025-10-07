Минцифры предложило начать торги за частоты 5G с нуля
Минцифры предложило отказаться от установления минимальной пороговой суммы и начать торги за частоты для сетей 5G с нуля для повышения привлекательности аукционов. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
Также операторы смогут использовать иностранные базовые станции 5G до момента появления отечественных, добавил он.
4 октября замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на конференции «Телеком-перезагрузка» заявил, что Минцифры обсуждает с телеком-рынком введение технологической нейтральности частот LTE для тех операторов связи, которые выиграют на аукционе ресурс для строительства сетей пятого поколения связи (5G), сообщали «Ведомости». То есть операторы смогут использовать уже имеющиеся частоты LTE для любого стандарта связи, в том числе для развития 5G, но только при условии участия в аукционе, который может пройти до конца года.
В конце июля Минцифры утвердило решение о проведении аукционов на право получения лицензии на оказание услуг 5G. Тогда планировалось, что в аукционе будут участвовать два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, согласованных с Госкомиссией по радиочастотам. Начальная стоимость лотов — 26,2 млрд и 21,2 млрд руб. с шагом аукциона 5% от стартовой цены. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 25% от начальной цены лота.