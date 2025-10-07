Минцифры предложило начать торги за частоты 5G с нуля

4 октября замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко на конференции «Телеком-перезагрузка» заявил, что Минцифры обсуждает с телеком-рынком введение технологической нейтральности частот LTE для тех операторов связи, которые выиграют на аукционе ресурс для строительства сетей пятого поколения связи (5G), сообщали «Ведомости». То есть операторы смогут использовать уже имеющиеся частоты LTE для любого стандарта связи, в том числе для развития 5G, но только при условии участия в аукционе, который может пройти до конца года.