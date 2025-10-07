К концу года во всех метрополитенах страны введут оплату по биометрии
Во всех метрополитенах России введут оплату по биометрии до конца 2025 г. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Центра биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик в ходе своего выступления на форуме E-Retail.
«Сейчас у нас пять метрополитенов, до конца года будет семь. Это, в принципе, вся страна», – сказал он (цитата по ТАСС).
Святик добавил, что ЦБТ работает и над другими сервисами, которые смогут функционировать по биометрии. В частности, подтверждение возраста, а также посадки на поезд и самолет, рассказал он. По словам замгендиректора ЦБТ, центр уже запустил обслуживание в МФЦ без паспорта и заселение в гостиницы.
3 октября вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко говорил, что в России завершается разработка сервиса посадки на самолет по биометрии «Мигом». Его тестирование планируется провести на ограниченной группе пользователей в аэропорту «Пулково» в 2026 г.