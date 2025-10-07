К концу года во всех метрополитенах страны введут оплату по биометрии

Святик добавил, что ЦБТ работает и над другими сервисами, которые смогут функционировать по биометрии. В частности, подтверждение возраста, а также посадки на поезд и самолет, рассказал он. По словам замгендиректора ЦБТ, центр уже запустил обслуживание в МФЦ без паспорта и заселение в гостиницы.