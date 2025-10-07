Чат-бот «Госключ» для подписания документов заработал в мессенджере Max
Пользователи национального мессенджера Max теперь могут пользоваться сервисом «Госключ» для подписания договоров купли-продажи, обращений в суд и других документов, сообщила компания. Чат-бот начал работу в последней версии приложения.
Для использования сервиса россиянам также необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи. «Госключ» в приложении можно найти в поисковой строке по названию, а затем подтвердить профиль с помощью «Госуслуг».
Чтобы подписать документы, их нужно загрузить в сервис и выбрать тип электронной подписи. После подтверждения процедуры она будет завершена.
Max автоматически может перенаправить пользователя в магазин приложений для установки приложения «Госключ», если его еще нет на смартфоне. При первом запуске россиянам будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи.
25 августа Max завершил интеграцию технологии мобильной электронной подписи «Госключ». Компания отмечала, что с началом работы функции пользователь сможет подписывать согласие на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения. Представители мессенджера отмечали возможность подключения к сервису для компаний уже в 2025 г.