Nvidia инвестирует до $2 млрд в стартап Маска xAI
Стартап американского предпринимателя Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI требует больше финансирования, чем изначально предполагалось. Чтобы увеличить текущий раунд финансирования до $20 млрд, компания привлекает таких инвесторов, как Nvidia, пишет Bloomberg.
По словам собеседников агентства, финансирование включает в себя долевое участие и долговые обязательства в рамках спецфонда, который будет закупать процессоры Nvidia и сдавать их в аренду xAI. Как сообщили источники, Nvidia инвестирует в акционерную часть сделки до $2 млрд.
В агентстве пояснили, что финансирование хAI будет разделено между акционерным капиталом в размере около $7,5 млрд и долговыми обязательствами до $12,5 млрд в рамках SPV, которая будет использоваться для покупки процессоров Nvidia.
Планируется, что стартап Маска будет сдавать чипы в аренду на протяжении пяти лет, что позволит финансистам с Уолл-стрит окупить свои инвестиции.
Стартап xAI, представивший чат-бота Grok в ноябре 2023 г., развивает технологии искусственного интеллекта. 22 июля Reuters писало, что компания ведет переговоры о привлечении до $12 млрд для масштабирования бизнеса.