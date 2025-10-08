Nvidia инвестирует до $2 млрд в стартап Маска xAI

По словам собеседников агентства, финансирование включает в себя долевое участие и долговые обязательства в рамках спецфонда, который будет закупать процессоры Nvidia и сдавать их в аренду xAI. Как сообщили источники, Nvidia инвестирует в акционерную часть сделки до $2 млрд.