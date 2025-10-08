Microsoft подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
Компания подала заявки 3 октября. Товарные знаки зарегистрированы по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – 09, 41, 42. В них входят электроника, компьютеры, программное обеспечение, образование, научные и технологические исследования и разработки.
Весной 2022 г. на фоне начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против России компания Microsoft начала сокращать бизнес в стране. «Майкрософт рус» в течение того же года уволила практически всех сотрудников и расторгла договор аренды.