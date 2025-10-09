Netflix запустит видеоигры для телевизоров
Компания Netflix впервые предоставляет доступ к своим видеоиграм на телевизорах. В числе первых проектов – Boggle Party и Lego Party. Игры сервиса можно будет проходить компанией, используя смартфоны в качестве контроллеров, при этом игровой процесс будет выводиться на большой экран, сообщает Bloomberg.
Netflix рассматривает игры как ключевое направление своего будущего развития, сообщил согендиректор Грег Питерс на конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе. Компания определила приоритетные категории, включая игры для детей, вечеринок и мейнстримовые хиты. Как заявил Питерс, компания стремится к созданию «социальных игровых впечатлений», доступных на телевизорах.
До сих пор пользователи Netflix могли играть только на мобильных устройствах. Новая функция позволяет подписчикам использовать телевизоры, для чего потребуется смарт-ТВ или совместимое потоковое устройство. Все предлагаемые игры будут бесплатными для подписчиков стримингового сервиса.