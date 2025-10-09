Netflix запустит видеоигры для телевизоров

Компания Netflix впервые предоставляет доступ к своим видеоиграм на телевизорах. В числе первых проектов – Boggle Party и Lego Party. Игры сервиса можно будет проходить компанией, используя смартфоны в качестве контроллеров, при этом игровой процесс будет выводиться на большой экран, сообщает Bloomberg.