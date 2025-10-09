«Мегафон» запустил новый ЦОД на импортозамещенном оборудовании
«Мегафон» ввел в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель оператора.
Технический директор «Мегафона» Алексей Титов назвал отличительной чертой нового объекта его энергоэффективность и использование отечественного оборудования для инженерных систем. По его словам, ЦОД был спроектирован и построен на основе собственной технической экспертизы и российского инженерного опыта.
Центр был построен по модульной технологии, что позволяет в течение ближайших лет ввести в эксплуатацию еще ряд машинных залов. По проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.
В 2025 г. «Мегафон» построил и ввел в эксплуатацию новые дата-центры в Твери и Екатеринбурге. Всего геораспределенная сеть оператора насчитывает более 115 центров обработки данных.
«Мегафон» предоставляет услуги в области информационных технологий и телекоммуникаций по всем основным направлениям. Оператор работает в сегментах телеком‑рынка в России, республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистане.