В Max появилась возможность скрывать каналы с чувствительным контентом
Пользователи мессенджера Max получили возможность скрывать каналы и публикации с чувствительным содержанием, сообщили в компании. Обновление уже доступно в последней версии приложения.
Теперь подписчики каналов могут делиться прямыми ссылками на посты, а также активировать настройку, которая скрывает материалы с маркировкой «16+». Такие каналы и публикации исчезнут из ленты, поиска и пересылок.
Чтобы включить функцию, нужно открыть раздел «Приватность», выбрать вкладку «Безопасный режим», нажать кнопку «Контент» и определить, какой тип материалов показывать – весь или только безопасный.
Обновление также затронуло авторов каналов. Они получили доступ к счетчику просмотров публикаций и в ближайшее время смогут выделять ключевые мысли в постах в виде цитат.
2 октября компания сообщала, что аудитория Max превысила 40 млн пользователей. Общее количество сообщений, отправленных через сервис, достигло 2 млрд, а звонков – 500 млн. Каналы в мессенджере ведут более 8000 авторов, среди которых актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, а также продюсер Иосиф Пригожин и др.