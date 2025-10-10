Газета
Технологии

В Роскосмосе рассказали об успешных испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5

Ведомости

Наземные огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» прошли успешно в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Специалисты использовали двигатель РД-171МВ с тягой 800 т.

Кроме того, по данным представителей госкорпорации, в испытаниях были применены керосин и жидкий кислород. Эксперимент продолжался 160 секунд. «Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску «Союз-5» с космодрома Байконур в конце этого года», – добавили в пресс-службе.

В Роскосмосе отметили, что 11 октября будут опубликованы видеозаписи с испытаний.

22 сентября глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что Россия планирует за десятилетие изготовить и запустить около 300 космических ракет – по 20–30 в год. По его словам, нацпроект «Развитие космической деятельности РФ» включает восемь федеральных проектов с четко прописанными целями.

