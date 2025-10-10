В Роскосмосе рассказали об успешных испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5

Кроме того, по данным представителей госкорпорации, в испытаниях были применены керосин и жидкий кислород. Эксперимент продолжался 160 секунд. «Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску «Союз-5» с космодрома Байконур в конце этого года», – добавили в пресс-службе.