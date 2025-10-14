Опрос: 60% компаний уверены в пользе ИИ и CRM, но используют их лишь 30%
Бизнес-школа МИРБИС совместно с ИТ-компанией «Сбер бизнес софт» провели опрос среди топ-менеджеров малого бизнеса о том, какие цифровые инструменты они уже используют или планируют внедрить в 2025 г. Исследование показало: большинство компаний признают ценность технологий, но нередко внедряют их несистемно и без стратегии.
Более 60% участников уверены, что CRM-системы, искусственный интеллект (ИИ) и предиктивная аналитика реально повышают эффективность бизнеса. Однако на практике такие решения регулярно используют лишь 25–30% опрошенных. Каждый пятый предприниматель применяет ИИ без CRM, а 10% планируют запуск чат-ботов без клиентской базы. Это приводит к тому, что данные рассеиваются и не могут быть использованы для аналитики или автоматизации продаж.
Среди уже внедренных инструментов лидируют: электронный документооборот – 62,5%, CRM – 49,5%, ИИ – 47,6%, системы управления задачами (Trello, Notion) – 31,2%, онлайн-бухгалтерия – 28,8%.
На ранних стадиях бизнеса предприниматели чаще жалуются на нехватку средств – на это указали 40% стартапов. В более зрелых компаниях основным препятствием становится сопротивление сотрудников и сложность интеграции технологий: об этом заявили почти 20% руководителей. Таким образом, если для молодых компаний ключевая проблема – бюджет, то для крупных – вовлеченность персонала и готовность перестраивать процессы.
Мотивы внедрения технологий также различаются. Молодые компании ориентируются на рост и захват рынка, тогда как зрелые бизнесы стремятся оптимизировать процессы и сократить издержки. Один и тот же инструмент используется по-разному: чат-боты у стартапов работают как канал продаж, а в крупных структурах помогают разгружать колл-центры.
«Исследование также выявило инвестиционный парадокс. Среди тех, кто уже внедрил ИИ, лишь 6,9% респондентов готовы инвестировать больше 10% оборота в цифровизацию. Среди тех, кто не внедрял, – 17,6%, что говорит о том, что бизнес, не имеющий практического опыта, завышает ожидания от технологий, а компании, которые прошли пилотные внедрения, подходят к инвестициям более осторожно. При этом почти треть вообще не планирует инвестировать в цифровизацию в 2025 г.», – пояснили аналитики.
Если рассмотреть по отраслям, то в торговле и рознице лидируют CRM (71%) и чат-боты (45%). В финансовом секторе и промышленности основными инструментами стали электронный документооборот и ERP-системы – 85% и 86% соответственно. В ИТ и образовании доминирует искусственный интеллект – 83% и 69%. Эти различия показывают, что универсальной модели цифровизации не существует: бизнес выбирает решения в зависимости от отрасли и характера взаимодействия с клиентами.
Исследование проводилось онлайн в августе 2025 г. и охватило более 360 предпринимателей и руководителей малого бизнеса из разных регионов России. Среди участников – представители торговли (30%), сферы услуг (20%), промышленности (15%), финансов (10%), ИТ (10%), образования (8%) и других отраслей.