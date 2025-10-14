Опрос: 60% компаний уверены в пользе ИИ и CRM, но используют их лишь 30%

«Исследование также выявило инвестиционный парадокс. Среди тех, кто уже внедрил ИИ, лишь 6,9% респондентов готовы инвестировать больше 10% оборота в цифровизацию. Среди тех, кто не внедрял, – 17,6%, что говорит о том, что бизнес, не имеющий практического опыта, завышает ожидания от технологий, а компании, которые прошли пилотные внедрения, подходят к инвестициям более осторожно. При этом почти треть вообще не планирует инвестировать в цифровизацию в 2025 г.», – пояснили аналитики.