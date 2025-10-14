Глава МВФ высказала опасения по поводу недостаточного регулирования ИИ

20 августа «Ведомости» писали, что Минцифры РФ разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ до 2030 г. В документе описаны ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, а также принципы, на которых должно основываться будущее регулирование сферы.