Глава МВФ высказала опасения по поводу недостаточного регулирования ИИ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о недостаточном уровне регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мировом масштабе. Об этом она заявила в ходе своего выступления на совещаниях органов МВФ и Всемирного банка, которые проходят в Вашингтоне, передает «РИА Новости».
По словам Георгиевой, в мире наблюдается значительный прогресс в области развития технологий, компетенций и инноваций. Вместе с этим, по ее мнению, нормативно-этическая база для использования ИИ еще не сформирована.
20 августа «Ведомости» писали, что Минцифры РФ разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ до 2030 г. В документе описаны ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, а также принципы, на которых должно основываться будущее регулирование сферы.
«В настоящее время документ проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии и отраслей, в которых активно внедряются ИИ-технологии», – уточнил представитель Минцифры. По итогам консультаций документ будет направлен на межведомственное согласование, отметил он.