Microsoft прекратила поддержку Windows 10

О том, что поддержка Windows 10 будет прекращена с 14 октября в Microsoft предупредили еще в 2023 г. Последней версией Windows 10 стала 22H2. Уточнялось, что после 14 октября 2025 г. будут поддерживаться только сборки LTSC (Long-Term Servicing Channel, канал длительной поддержки). «Windows 10 Корпоративная LTSC» будет поддерживаться до 12 января 2027 г., а «Windows 10 IoT Корпоративная LTSC» будет обновляться до 13 января 2032 г.