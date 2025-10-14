Газета
Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Ведомости

Поддержка операционной системы Windows 10 завершена с 14 октября. Это следует из сообщения Microsoft.

Техническая помощь, обновления функций и безопасности для пользователей Windows 10 прекращена, в Microsoft рекомендовали пользователям перейти на Windows 11.

В корпорации рекомендовали зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10 в случае, если новый Windows не поддерживается на устройстве.

О том, что поддержка Windows 10 будет прекращена с 14 октября в Microsoft предупредили еще в 2023 г. Последней версией Windows 10 стала 22H2. Уточнялось, что после 14 октября 2025 г. будут поддерживаться только сборки LTSC (Long-Term Servicing Channel, канал длительной поддержки). «Windows 10 Корпоративная LTSC» будет поддерживаться до 12 января 2027 г., а «Windows 10 IoT Корпоративная LTSC» будет обновляться до 13 января 2032 г.

Microsoft представила Windows 10 в 2014 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты в 2015 г. отмечали, что Windows 10 распространялся быстрее, чем Windows 8.1 и Windows 8. Это происходило потому, что пользователям Windows 7, 8 и 8.1 она доставалась бесплатно, а также ОС не нужно отдельно покупать – достаточно просто обновить систему через Windows Update.

Windows 11 вышла в октябре 2021 г. Microsoft отмечала, что фокус в Windows 11 обращен на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности. 

