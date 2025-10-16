Минцифры пригрозило Apple ответственностью за неисполнение требований ФАС
Министерство цифрового развития поддержало требование Федеральной антимонопольной службы к корпорации Apple обеспечить возможность выбора российских поисковиков по умолчанию на устройствах с iOS. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», – подчеркнул министр (цитата по ТАСС).
16 октября ФАС направила в адрес Apple официальное письмо с требованием добавить возможность выбора российской поисковой системы при первичной активации устройств. Сейчас на iPhone и iPad браузер и поисковик устанавливаются по умолчанию без участия пользователя.
В антимонопольной службе отметили, что такая практика ставит отечественные поисковые системы в неравные конкурентные условия и может привести к ущемлению прав пользователей, которым не предоставляется выбор при настройке устройства.