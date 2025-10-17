Газета
Главная / Технологии /

Ассоциация по производству гуманоидных роботов привлечет до 4 млрд рублей

Ведомости

«Новая технологическая коалиция» (НТК), которая будет создана для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов, намерена привлечь финансирование в объеме $30–50 млн (от 2,4 млрд до 4 млрд руб. по курсу ЦБ. – «Ведомости»). Об этом «Ведомостям» сообщил сооснователь «Промобота» и основатель «Дабл ю экспо» Алексей Южаков.

Предполагается, что финансирование будет поступать от частных инвесторов и от фондов – и российских, и зарубежных, из дружественных стран.

В коалицию войдут компании «Промобот», «Дабл ю экспо», «Айдол», «Корпорация роботов ВДНХ», а также четыре исследовательских технических университета – Пермский национальный политех (ПНИПУ), Казанский технический университет (КАИ), Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский государственный университет ТУСУР.

В России появится ассоциация по производству и развитию гуманоидных роботов

Технологии / Наукоемкие технологии

Совокупный вклад всех участников в работу технологической коалиции в настоящее время оценивается не менее чем в $5 млн, или около 404 млн руб. (по курсу ЦБ 80,8 руб./$1 на 16 октября 2025 г. – «Ведомости»).

По словам Южакова, состав участников может дополняться. В скором времени организация планирует определить, будет ли регламентироваться участие в коалиции и как именно.

