Центр безопасности Max заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов за сентябрь

15 октября представители мессенджера сообщали, что в Max уже зарегистрировалось больше 45 млн пользователей. Среднесуточный охват в октябре вырос до 18,2 млн человек, а 7 и 10 октября был установлен рекорд – 21 млн пользователей в сутки. С начала работы приложения россияне отправили более 3 млрд сообщений, совершили свыше 700 млн звонков, а общее число чатов в Max достигло 6,5 млн.