Центр безопасности Max заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов за сентябрь
Центр безопасности мессенджера Max в сентябре 2025 г. заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов и удалил более 350 000 вредоносных файлов. Об этом сообщили представители платформы.
Как уточнили в компании, совместная работа центра безопасности и МВД РФ помогла задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны. По данным платформы, злоумышленники использовали мессенджеры для хищения денег граждан. Сейчас проводятся мероприятия по возврату похищенных средств пострадавшим.
Центр безопасности Max занимается обработкой обращений пользователей и предотвращением мошеннических действий. Специалисты центра работают круглосуточно, используя автоматизированные системы для выявления подозрительной активности. В сентябре пользователи направили 68 000 жалоб через встроенную кнопку «Пожаловаться».
«Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут», – пояснили в компании.
15 октября представители мессенджера сообщали, что в Max уже зарегистрировалось больше 45 млн пользователей. Среднесуточный охват в октябре вырос до 18,2 млн человек, а 7 и 10 октября был установлен рекорд – 21 млн пользователей в сутки. С начала работы приложения россияне отправили более 3 млрд сообщений, совершили свыше 700 млн звонков, а общее число чатов в Max достигло 6,5 млн.