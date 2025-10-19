МВД рекомендовало пользователям Android не оставлять Bluetooth включенным

Кроме того, в настройках телефона следует установить такие параметры, благодаря которым показ уведомлений и конфиденциальная информация будут доступны только после разблокировки устройства. Кроме того, в управлении рекомендовали отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона. Важно использовать Pin, пароль или графический ключ и отключить функцию показа паролей, говорится в сообщении.