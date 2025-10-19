Газета
Главная / Технологии /

МВД рекомендовало пользователям Android не оставлять Bluetooth включенным

Ведомости

МВД России дало пользователям Android несколько советов, как обезопасить свои устройства для минимизации попыток атак. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Пользователям советуют отключать беспроводную связь Bluetooth для уменьшения попыток атак на телефон и установить минимальное время до блокировки экрана, чтобы снизить риск несанкционированного доступа к устройству на базе Android.

Кроме того, в настройках телефона следует установить такие параметры, благодаря которым показ уведомлений и конфиденциальная информация будут доступны только после разблокировки устройства. Кроме того, в управлении рекомендовали отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона. Важно использовать Pin, пароль или графический ключ и отключить функцию показа паролей, говорится в сообщении. 

Еще один совет – отключить в настройках мессенджеров доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений. Наконец, в МВД рекомендуют для минимизации таргетинга сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.

Ранее в октябре правоохранители предупредили о новой схеме мошенников с «ошибочными переводами» на банковские карты. Злоумышленники начали эту использовать схему, чтобы вовлечь граждан в цепочку обналичивания средств или запугать их под предлогом финансирования террористических организаций. 

