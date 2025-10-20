Газета
Зарубежные сервисы столкнулись со сбоем из-за проблем на серверах Amazon

Ведомости

Проблемы на серверах Amazon вызвали массовые сбои в работе зарубежных сервисов. Согласно статистике DownDetector, «легли» приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox.

Сбой также затронул сервисы банков Halifax, Lloyds и Bank of Scotland.

Amazon Web Services (AWS) подтвердила проблемы на серверах, передает BBC. «Мы работаем по нескольким направлениям, чтобы ускорить восстановление», – сообщили в AWS.

AWS – это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которой подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом.

Прошлый крупный сбой в работе веб-сервисов AWS произошел в декабре 2021 г. Пользователи сообщали о сбоях в работе Amazon, Disney, Tinder и Netflix, также приложении Mcdonald’s.

