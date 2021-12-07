В работе веб-сервисов Amazon произошел крупный сбой
В работе облачного сервиса Amazon Web Services произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
«Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы», — говорится в сообщении Downdetector.
На 20:30 по мск проблемы с доступом фиксировали пользователи из США, Великобритании, Индии и других стран. Сбои в ряде сервисов также фиксируются в России.