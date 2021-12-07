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Технологии

В работе веб-сервисов Amazon произошел крупный сбой

Ведомости

В работе облачного сервиса Amazon Web Services произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

«Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы», — говорится в сообщении Downdetector. 

По данным сервиса, пользователи сообщают о сбоях в работе Amazon, Disney, Facebook, Tinder и Netflix, также приложении Mcdonald’s. 

На 20:30 по мск проблемы с доступом фиксировали пользователи из США, Великобритании, Индии и других стран. Сбои в ряде сервисов также фиксируются в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных