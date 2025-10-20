Миллер: массовое внедрение ИИ приведет к росту энергопотребления в два – три раза
Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта может привести к двукратному или даже трехкратному росту потребления электроэнергии в крупнейших экономических центрах мира. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
По его словам, прогнозируемый уровень энергопотребления ставит вопрос о том, смогут ли развитые экономики позволить себе такие объемы.
«Потребности таковы, что это фактически удвоение или утроение электропотребления ведущих экономических центров. Могут ли они себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет. Если ответ "нет", то через некоторое время они окажутся на обочине мировой экономической архитектуры», – отметил Миллер.
Россия же сможет позволить себе быстрое внедрение ИИ благодаря гигантским запасам ресурсов, в том числе природного газа. Он отметил, что запасы компании достигают 35,1 трлн кубометров, а объем месторождений в Арктике оценивается в 87 трлн.
20 октября стало известно, что около 90% сотрудников крупных международных компаний уже используют в работе персональные инструменты искусственного интеллекта. Такие данные опубликовал Массачусетский технологический институт. При этом корпоративные подписки на LLM-модели оформили менее половины работодателей, однако девять из десяти организаций планируют внедрить такие решения в ближайшее время.