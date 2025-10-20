Amazon Web Services восстановила часть серверов после сбоя

20 октября в глобальном интернете произошел масштабный сбой. По статистике DownDetector не работали приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, сервисы банков. Причиной стали проблемы на серверах AWS. Это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которого подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом.