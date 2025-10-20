Amazon Web Services восстановила часть серверов после сбоя
Amazon Web Services (AWS) восстановила работу части своих серверов после масштабного сбоя. Об этом сообщили в компании, передает CNN.
«Мы применили первоначальные меры по смягчению последствий и наблюдаем первые признаки восстановления некоторых затронутых сервисов AWS», – говорится в сообщении.
В AWS добавили, что видят «существенные признаки восстановления» и большинство заданных запросов теперь должны быть выполнены серверами.
20 октября в глобальном интернете произошел масштабный сбой. По статистике DownDetector не работали приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, сервисы банков. Причиной стали проблемы на серверах AWS. Это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которого подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом.
Сбой произошел в регионе US-East-1 (Северная Вирджиния). В 2020–2023 гг. в этом регионе также отмечались сбои.