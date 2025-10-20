Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Ведомости

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои. На 21:00 мск на работу мессенджера пожаловались 1407 пользователя, следует из данных DownDetector.

Больше всего жалоб приходит на работу приложения Telegram – у людей не отправляются сообщения и не прогружаются медиа, а также не приходят оповещения.

20 октября в глобальном интернете произошел масштабный сбой. По статистике DownDetector не работали приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, сервисы банков. Причиной стали проблемы на серверах AWS. Это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которого подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом.

Сбой произошел в регионе US-East-1 (Северная Вирджиния). В 2020–2023 гг. в этом регионе также отмечались сбои.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте