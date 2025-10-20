Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои. На 21:00 мск на работу мессенджера пожаловались 1407 пользователя, следует из данных DownDetector.
Больше всего жалоб приходит на работу приложения Telegram – у людей не отправляются сообщения и не прогружаются медиа, а также не приходят оповещения.
20 октября в глобальном интернете произошел масштабный сбой. По статистике DownDetector не работали приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, сервисы банков. Причиной стали проблемы на серверах AWS. Это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которого подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом.
Сбой произошел в регионе US-East-1 (Северная Вирджиния). В 2020–2023 гг. в этом регионе также отмечались сбои.