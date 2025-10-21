РКН опроверг сообщения об отмене ограничений в работе WhatsApp и Telegram

РКН принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp 13 августа. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.