РКН опроверг сообщения об отмене ограничений в работе WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор не принимал решений об отмене ограничений голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. 

21 октября в СМИ появилась информация о том, что у некоторых россиян вновь заработали звонки в указанных мессенджерах без помех.

РКН принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp 13 августа. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ведомостям», что частичная блокировка будет проявляться как «бульканье», шипение и помехи во время разговора.

