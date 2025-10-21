Хакеры Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
Хакеры из группировки Killnet взломали базу данных маркетплейса производителей дронов для Украины с личными данными сотрудников. Об этом пишет «РИА Новости».
Собеседник агентства под псевдонимом KillMilk рассказал, что группировка получила электронные почты, адреса лабораторий, номера телефонов и имена продавцов. По его словам, доступ получить удалось после взлома «одного из первых лиц министерства цифровой трансформации Украины».
20 августа Telegram-канал Mash писал, что хакеры из группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini взломали базу генштаба ВСУ. Согласно полученной анонимными группировками информации, Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в российско-украинском конфликте.
По данным канала, ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести 118 500 человек в 2022 г., 405 400 в 2023 г., 595 000 в 2024 г. и 621 000 в 2025 г.
В мае 2024 г. российские хакеры взломали более 100 украинских сайтов и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Тогда были взломаны сайты вузов, лицеев и других учебных заведений Украины.