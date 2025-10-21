Хакеры Killnet взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

В мае 2024 г. российские хакеры взломали более 100 украинских сайтов и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Тогда были взломаны сайты вузов, лицеев и других учебных заведений Украины.