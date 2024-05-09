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Российские хакеры разместили на украинских сайтах поздравление с Днем Победы

Ведомости

Российские хакеры взломали более 100 украинских сайтов и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».

В основном были взломаны сайты вузов, лицеев и других учебных заведений Украины. Хакеры подчеркнули, что не нарушили работу интернет-страниц. В результате на украинских сайтах появилась сокращенная цитата Путина: «Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, – это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики». 

Эти слова глава государства произнес в декабре 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В тексте поздравления с 9 мая сделан акцент на единстве истории России и Украины, отмечает агентство. Также хакеры обратились к украинским военнослужащим и призвали их выйти на связь с Вооруженными силами России и сдаться. 

Кроме того, как сообщает украинское издание «Страна.ua», в Одесской области на многих кабельных каналах включилась трансляция Парада Победы в Москве. «Видимо, телевидение было взломано российскими хакерами», – пишет издание.

В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Уже второй год в поздравлении лидерам и гражданам иностранных государств не упоминается народ Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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