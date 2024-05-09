Российские хакеры разместили на украинских сайтах поздравление с Днем Победы
Российские хакеры взломали более 100 украинских сайтов и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на одного из участников хакерской группы «Килобайт V».
В основном были взломаны сайты вузов, лицеев и других учебных заведений Украины. Хакеры подчеркнули, что не нарушили работу интернет-страниц. В результате на украинских сайтах появилась сокращенная цитата Путина: «Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, – это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».
Эти слова глава государства произнес в декабре 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
В тексте поздравления с 9 мая сделан акцент на единстве истории России и Украины, отмечает агентство. Также хакеры обратились к украинским военнослужащим и призвали их выйти на связь с Вооруженными силами России и сдаться.
Кроме того, как сообщает украинское издание «Страна.ua», в Одесской области на многих кабельных каналах включилась трансляция Парада Победы в Москве. «Видимо, телевидение было взломано российскими хакерами», – пишет издание.
В этом году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Уже второй год в поздравлении лидерам и гражданам иностранных государств не упоминается народ Украины.