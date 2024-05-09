Российские хакеры разместили на украинских сайтах поздравление с Днем Победы

В основном были взломаны сайты вузов, лицеев и других учебных заведений Украины. Хакеры подчеркнули, что не нарушили работу интернет-страниц. В результате на украинских сайтах появилась сокращенная цитата Путина: «Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, – это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».