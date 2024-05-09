Медведев поздравил граждан с Днем Победы

Выставка трофейной техники, захваченной российскими бойцами в зоне спецоперации, открылась на Поклонной горе в Москве 1 мая. На ней представлено более 30 образцов: танки, бронеавтомобили, БМП и БТР. Также выставлено стрелковое вооружение армий иностранных государств, снаряжение, средства связи, противотанковые комплексы, беспилотники и др.