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Медведев поздравил граждан с Днем Победы

Ведомости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем Победы 9 мая, также он опубликовал видеозапись, где запечатлена трофейная натовская и украинская техника, размещенная в рамках выставки в Москве.

«С Днем Великой Победы», – написал Медведев в своем Telegram-канале. 

Выставка трофейной техники, захваченной российскими бойцами в зоне спецоперации, открылась на Поклонной горе в Москве 1 мая. На ней представлено более 30 образцов: танки, бронеавтомобили, БМП и БТР. Также выставлено стрелковое вооружение армий иностранных государств, снаряжение, средства связи, противотанковые комплексы, беспилотники и др.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 9000 человек, включая участников спецоперации, и 70 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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