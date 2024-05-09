Медведев поздравил граждан с Днем Победы
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем Победы 9 мая, также он опубликовал видеозапись, где запечатлена трофейная натовская и украинская техника, размещенная в рамках выставки в Москве.
Выставка трофейной техники, захваченной российскими бойцами в зоне спецоперации, открылась на Поклонной горе в Москве 1 мая. На ней представлено более 30 образцов: танки, бронеавтомобили, БМП и БТР. Также выставлено стрелковое вооружение армий иностранных государств, снаряжение, средства связи, противотанковые комплексы, беспилотники и др.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся традиционный военный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 9000 человек, включая участников спецоперации, и 70 единиц техники.