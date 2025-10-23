Илон Маск планирует выпускать ежегодно 1 млн роботов Optimus

Маск рассказал, что основная сложность запуска массового производства роботов состоит в том, что компания не создает сама все детали. Tesla должна перейти к этому, подчеркнул он. Маск спрогнозировал, что когда появится версия Optimus 4, то таких устройств уже будет произведено 10 млн штук, а при Optimus 5 – от 50 до 100 млн.