Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Илон Маск планирует выпускать ежегодно 1 млн роботов Optimus

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что рассчитывает выпускать по 1 млн человекоподобных роботов Optimus. Об этом он сказал на конференции с участием руководства компании. Запись трансляции доступна на YouTube-канале Tesla.

По его словам, массовое производство роботов начнется к концу 2026 г. Прототип новой версии робота Optimus 3 будет готов уже в начале года – в феврале или марте.

Маск рассказал, что основная сложность запуска массового производства роботов состоит в том, что компания не создает сама все детали. Tesla должна перейти к этому, подчеркнул он. Маск спрогнозировал, что когда появится версия Optimus 4, то таких устройств уже будет произведено 10 млн штук, а при Optimus 5 – от 50 до 100 млн.

Предприниматель также подчеркнул, что хотел бы владеть решающей долей акций в компании, чтобы при создании «армии роботов» иметь на нее ощутимое влияние.

22 октября Маск заявил, что в будущем все рабочие места займут роботы и системы искусственного интеллекта. Он отметил, что в новых условиях труд перестанет быть необходимостью и люди смогут заниматься делами исключительно по своим интересам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её