Илон Маск планирует выпускать ежегодно 1 млн роботов Optimus
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что рассчитывает выпускать по 1 млн человекоподобных роботов Optimus. Об этом он сказал на конференции с участием руководства компании. Запись трансляции доступна на YouTube-канале Tesla.
По его словам, массовое производство роботов начнется к концу 2026 г. Прототип новой версии робота Optimus 3 будет готов уже в начале года – в феврале или марте.
Маск рассказал, что основная сложность запуска массового производства роботов состоит в том, что компания не создает сама все детали. Tesla должна перейти к этому, подчеркнул он. Маск спрогнозировал, что когда появится версия Optimus 4, то таких устройств уже будет произведено 10 млн штук, а при Optimus 5 – от 50 до 100 млн.
Предприниматель также подчеркнул, что хотел бы владеть решающей долей акций в компании, чтобы при создании «армии роботов» иметь на нее ощутимое влияние.
22 октября Маск заявил, что в будущем все рабочие места займут роботы и системы искусственного интеллекта. Он отметил, что в новых условиях труд перестанет быть необходимостью и люди смогут заниматься делами исключительно по своим интересам.