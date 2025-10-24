Пользователи VK WorkSpace получили возможность общаться с контрагентами в Max

23 октября в Max начала работу «Платформа для партнеров», которая позволяет продавцам товаров, сервисам бронирования путешествий и другому бизнесу интегрировать свои услуги в приложение. Представители мессенджера объяснили, что компаниям нужно быть зарегистрированными в России и иметь приложение в RuStore. Кроме того, важна верификация на «Госуслугах» или сайте одного из банков.