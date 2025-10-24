Газета
Главная / Технологии /

Пользователи VK WorkSpace получили возможность общаться с контрагентами в Max

Сотрудники, которые используют корпоративную платформу VK WorkSpace, теперь могут безопасно связываться с внешними контрагентами. Последние будут получать сообщения в национальном мессенджере Max, хотя отправителям не придется переключаться между приложениями, сообщила компания.

«Наше решение позволяет сделать общение с внешними партнерами максимально удобным <...>. Его применение поможет бизнесу эффективнее выстраивать процессы, не выходя за рамки корпоративной безопасности», – сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

Чтобы воспользоваться функцией, в компании необходимо создать чат в VK WorkSpace, а потенциальным получателям сообщений – групповой чат в национальном мессенджере. Затем администратор должен объединить эти каналы, после чего сотрудники компании и их партнеры смогут вести диалог. При этом менять настройки таких чатов способны только администраторы.

23 октября в Max начала работу «Платформа для партнеров», которая позволяет продавцам товаров, сервисам бронирования путешествий и другому бизнесу интегрировать свои услуги в приложение. Представители мессенджера объяснили, что компаниям нужно быть зарегистрированными в России и иметь приложение в RuStore. Кроме того, важна верификация на «Госуслугах» или сайте одного из банков.

