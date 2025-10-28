Маск запустил альтернативу «Википедии» – Grokipedia
Американский предприниматель Илон Маск представил собственный аналог «Википедии» – онлайн-энциклопедию Grokipedia. Как отмечает Business Insider, на момент запуска в новой базе содержалось 885 279 статей, тогда как в «Википедии» – более 8 млн.
Сайт Grokipedia уже функционирует, в том числе доступен пользователям из России в версии 0.1. Интерфейс представляет собой минималистичную поисковую строку на главной странице, где пользователю предлагается ввести запрос. Алгоритм параллельно подсказывает возможные формулировки и варианты вопросов. После выбора нужного варианта открывается страница с текстом по соответствующей теме.
5 октября Маск писал в соцсети X, что бета-версия Grokipedia выйдет через две недели. По его словам, проект разрабатывается компанией xAI и станет «открытым хранилищем знаний», доступным без ограничений по использованию.
До этого бизнесмен критиковал «Википедию», утверждая, что она подвержена идеологическим перекосам. Аналогичную позицию выражал специальный представитель Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, назвавший, по данным The Hill, сайт предвзятым. Он также отмечал, что «Википедия» часто занимает лидирующие позиции в поисковой выдаче Google и используется как источник данных для обучения ИИ-моделей.