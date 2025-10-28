Маск запустил альтернативу «Википедии» – Grokipedia

До этого бизнесмен критиковал «Википедию», утверждая, что она подвержена идеологическим перекосам. Аналогичную позицию выражал специальный представитель Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, назвавший, по данным The Hill, сайт предвзятым. Он также отмечал, что «Википедия» часто занимает лидирующие позиции в поисковой выдаче Google и используется как источник данных для обучения ИИ-моделей.