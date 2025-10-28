Газета
Гендиректор Intel Лип-Бу Тан намерен переориентировать компанию на ИИ

Генеральный директор разработчика чипов Intel Лип-Бу Тан намерен переориентировать компанию и сосредоточиться на возможностях в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде, передает Bloomberg.

Тан обвинил «слишком много уровней управления» в Intel в падении компании с вершины рынка полупроводников.

«Я решил прийти и навести порядок», – подчеркнул гендиректор.

13 марта Intel сообщила о назначении Тана новым гендиректором. Ранее он возглавлял Cadence Design Systems – компанию, разрабатывающую программное обеспечение для ведущих производителей чипов, включая Intel. Тан стал четвертым постоянным CEO Intel за последние семь лет. Назначение произошло через три месяца после ухода Патрика Гелсингера с поста гендиректора.

CNBC отмечало, что этот шаг знаменует завершение сложного периода для Intel, когда инвесторы требовали снизить расходы и реструктурировать бизнес из-за снижения продаж и неспособности компании занять значимую позицию в быстрорастущем сегменте ИИ.

