Гендиректор Intel Лип-Бу Тан намерен переориентировать компанию на ИИ

13 марта Intel сообщила о назначении Тана новым гендиректором. Ранее он возглавлял Cadence Design Systems – компанию, разрабатывающую программное обеспечение для ведущих производителей чипов, включая Intel. Тан стал четвертым постоянным CEO Intel за последние семь лет. Назначение произошло через три месяца после ухода Патрика Гелсингера с поста гендиректора.