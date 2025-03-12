Intel назначила Лип-Бу Тана новым генеральным директором

Тан стал четвертым постоянным CEO Intel за последние семь лет. В 2018 г. компанию покинул Брайан Кржанич после скандала, связанного с неуместными отношениями на рабочем месте. Его сменил Боб Свон, который проработал два года, но ушел после череды неудач, вызванных отставанием Intel от конкурентов.