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Intel назначила Лип-Бу Тана новым генеральным директором

Ведомости

Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым генеральным директором (CEO). Ранее он возглавлял Cadence Design Systems – компанию, разрабатывающую программное обеспечение для ведущих производителей чипов, включая Intel, сообщает CNBC.

Назначение произошло через три месяца после ухода Патрика Гелсингера с поста генерального директора. До этого руководство временно разделяли финансовый директор Intel Дэвид Зинснер и вице-президент MJ Holthaus. Теперь Тан также вернется в совет директоров компании.

Этот шаг знаменует завершение сложного периода для Intel, когда инвесторы требовали сократить расходы и реструктурировать бизнес на фоне снижения продаж и неспособности компании занять значимую позицию в быстрорастущем сегменте искусственного интеллекта. На фоне новости акции Intel выросли более чем на 12% в ходе дополнительной сессии торгов.

Тан стал четвертым постоянным CEO Intel за последние семь лет. В 2018 г. компанию покинул Брайан Кржанич после скандала, связанного с неуместными отношениями на рабочем месте. Его сменил Боб Свон, который проработал два года, но ушел после череды неудач, вызванных отставанием Intel от конкурентов.

В 2021 г. Гелсингер попытался изменить стратегию компании, сделав Intel контрактным производителем чипов (foundry). Однако бизнес продолжил стагнировать, а инвесторы беспокоились о масштабных капитальных затратах, включая строительство фабрики в Огайо стоимостью $20 млрд.

После слабого квартального отчета в прошлом году появились слухи о возможной продаже компании, а среди потенциальных покупателей называли Qualcomm. Также обсуждался вариант выделения foundry-бизнеса в отдельную компанию или даже продажи подразделения по выпуску процессоров для ПК и серверов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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