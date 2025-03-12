Intel назначила Лип-Бу Тана новым генеральным директором
Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым генеральным директором (CEO). Ранее он возглавлял Cadence Design Systems – компанию, разрабатывающую программное обеспечение для ведущих производителей чипов, включая Intel, сообщает CNBC.
Назначение произошло через три месяца после ухода Патрика Гелсингера с поста генерального директора. До этого руководство временно разделяли финансовый директор Intel Дэвид Зинснер и вице-президент MJ Holthaus. Теперь Тан также вернется в совет директоров компании.
Этот шаг знаменует завершение сложного периода для Intel, когда инвесторы требовали сократить расходы и реструктурировать бизнес на фоне снижения продаж и неспособности компании занять значимую позицию в быстрорастущем сегменте искусственного интеллекта. На фоне новости акции Intel выросли более чем на 12% в ходе дополнительной сессии торгов.
Тан стал четвертым постоянным CEO Intel за последние семь лет. В 2018 г. компанию покинул Брайан Кржанич после скандала, связанного с неуместными отношениями на рабочем месте. Его сменил Боб Свон, который проработал два года, но ушел после череды неудач, вызванных отставанием Intel от конкурентов.
В 2021 г. Гелсингер попытался изменить стратегию компании, сделав Intel контрактным производителем чипов (foundry). Однако бизнес продолжил стагнировать, а инвесторы беспокоились о масштабных капитальных затратах, включая строительство фабрики в Огайо стоимостью $20 млрд.
После слабого квартального отчета в прошлом году появились слухи о возможной продаже компании, а среди потенциальных покупателей называли Qualcomm. Также обсуждался вариант выделения foundry-бизнеса в отдельную компанию или даже продажи подразделения по выпуску процессоров для ПК и серверов.