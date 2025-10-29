Выручка Yandex B2B Tech в III квартале увеличилась на 47%

Речь идет о решении формата on-premise (от англ. – «на собственной площадке»), когда инфраструктура не размещается в публичном облаке, а устанавливается на серверах заказчика. Этот подход выбирают компании, которым важно хранить данные внутри собственной сети. По словам собеседника, с новым решением компания собирается занять 50% рынка инфраструктурного ПО для ИИ.