Выручка Yandex B2B Tech в III квартале увеличилась на 47%
Выручка Yandex B2B Tech (занимается разработкой корпоративных решений) в III квартале 2025 г. увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 12,4 млрд руб., следует из отчетности компании.
Рост обусловлен высоким интересом бизнеса к решениям на базе искусственного интеллекта (ИИ). Все больше компаний внедряют генеративные модели, голосовые технологии и инструменты анализа данных для автоматизации клиентских коммуникаций, повышения эффективности внутренних процессов и улучшения качества обслуживания.
Yandex B2B Tech также показал устойчивое развитие по всем ключевым продуктовым направлениям. В группу входят платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud, виртуальный офис с сервисами для личных дел и совместной работы «Яндекс 360» и ряд других направлений.
Речь идет о решении формата on-premise (от англ. – «на собственной площадке»), когда инфраструктура не размещается в публичном облаке, а устанавливается на серверах заказчика. Этот подход выбирают компании, которым важно хранить данные внутри собственной сети. По словам собеседника, с новым решением компания собирается занять 50% рынка инфраструктурного ПО для ИИ.